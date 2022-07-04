Детали о ситуации на Краматорском направлении
Перед этим оккупанты провели артиллерийскую подготовку. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6 часов утра 4 июля.
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Вражеское войско закрепляется возле населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.
ВСУ отошли из Лисичанска
Генштаб сообщил, что 3 июля наши защитники отошли из Лисичанска. Командование приняло такое решение для того, чтобы сохранить жизнь украинских воинов. Ведь на захват временного областного центра Луганской области противник бросил все возможное оружие и технику. Россияне преобладали в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе. К сожалению, стальной воли и патриотизма оказалось недостаточно для обороны города, ведь для этого требуются и материально-технические ресурсы.
Уход из Лисичанска прокомментировал президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам. Он подчеркнул, что самое важное – это сохранить жизнь защитников. В то же время ВСУ обязательно вернутся в город и выгонят из него россиян. Это будет после того, как Украина получит помощь от западных партнеров.
Какая ситуация на других направлениях фронта
- ВСУ подавили попытку российского штурма возле Прудянки на Харьковском направлении;
- на Славянском направлении враг штурмом пытался захватить Богородичное, Мазановку и Долину. Сейчас там продолжаются активные бои;
- оккупационные войска пытаются вытеснить украинских воинов на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут;
- на Авдеевском и Кураховском направлениях россияне вели штурмовые действия по направлениям населенных пунктов Победа и Марьинка.
К теме смотрите видео, как ВМС ВСУ уничтожают российскую армию: