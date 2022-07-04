Детали о ситуации на Краматорском направлении

Перед этим оккупанты провели артиллерийскую подготовку. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6 часов утра 4 июля.

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Вражеское войско закрепляется возле населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.

ВСУ отошли из Лисичанска

Генштаб сообщил, что 3 июля наши защитники отошли из Лисичанска. Командование приняло такое решение для того, чтобы сохранить жизнь украинских воинов. Ведь на захват временного областного центра Луганской области противник бросил все возможное оружие и технику. Россияне преобладали в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе. К сожалению, стальной воли и патриотизма оказалось недостаточно для обороны города, ведь для этого требуются и материально-технические ресурсы.

Уход из Лисичанска прокомментировал президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам. Он подчеркнул, что самое важное – это сохранить жизнь защитников. В то же время ВСУ обязательно вернутся в город и выгонят из него россиян. Это будет после того, как Украина получит помощь от западных партнеров.

Какая ситуация на других направлениях фронта

ВСУ подавили попытку российского штурма возле Прудянки на Харьковском направлении;

на Славянском направлении враг штурмом пытался захватить Богородичное, Мазановку и Долину. Сейчас там продолжаются активные бои;

оккупационные войска пытаются вытеснить украинских воинов на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут;

на Авдеевском и Кураховском направлениях россияне вели штурмовые действия по направлениям населенных пунктов Победа и Марьинка.

К теме смотрите видео, как ВМС ВСУ уничтожают российскую армию: