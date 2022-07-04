Деталі про ситуацію на Краматорському напрямку

Перед тим окупанти здійснили артилерійську підготовку. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 4 липня.

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Наразі вороже військо закріплюється біля населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка.

ЗСУ відійшли з Лисичанська

Генштаб повідомив, що 3 липня наші захисники відійшли з Лисичанська. Командування схвалило таке рішення для того, щоб зберегти життя українських воїнів. Адже на захоплення тимчасового обласного центру Луганської області противник кинув всю можливу зброю та техніку. Росіяни переважали в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі. На жаль, сталевої волі та патріотизму виявилося недостатньо для оборони міста, адже для цього потрібні й матеріально-технічні ресурси.

Відхід з Лисичанська прокоментував президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому звернені до українців. Він наголосив, що найважливіше – це зберегти життя захисників. Водночас ЗСУ обов'язково повернуться у місто та виженуть з нього росіян. Це все буде після того, як Україна отримає допомогу від західних партнерів.

Яка ситуація на інших напрямках фронту

ЗСУ придушили спробу російського штурму біля Прудянки на Харківському напрямку;

на Слов'янському напрямку ворог штурмом намагався захопити Богородичне, Мазанівку та Долину. Наразі там тривають активні бої;

окупаційні війська намагаються витіснити українських воїнів на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут;

на Авдіївському та Курахівському напрямках росіяни вели штурмові дії у напрямках населених пунктів Побєда та Мар'їнка.

До теми дивіться відео, як ВМС ЗСУ мочать російську армію: