У Генштабі ЗСУ наголосили, що продовження оборони Лисичанська призвело б до фатальних наслідків. Рішення про відхід ухвалили, аби зберегти життя українських героїв.

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Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід,

– мовиться у повідомленні.

Російські окупанти мали кратну перевагу в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі. У Генштабі ЗСУ наголосили, що, на жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму. Потрібні також матеріально-технічні ресурси

Водночас боротьба триває. Українські захисники та захисниці звільнять від російських окупантів кожен український населений пункт. Лисичанськ – це Україна. Назавжди.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці героїчно обороняють рідну землю. Станом на 3 липня Генштаб ЗСУ повідомив про 35 970 ліквідованих російських окупантів.

Також вдалося знищити: