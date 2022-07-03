Цього ж дня на Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець. Про це повідомили у зведенні Генштабу, де доповіли про ситуацію на фронті станом на 18 годину.

На Лисичанському напрямку ворог здійснює обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. Вів штурмові дії у напрямку Золотарівки та взяв під контроль населений пункт,

– зазначили в повідомлені.

Водночас наші захисники змогли відбити штурм окупантів у напрямку Пасіка – Долина. Біля Лисичанська ворог обстріляв з артилерії території поряд із кількома населеними пунктами:

Долиною;

Курульками;

Богородичном;

Адамівкою;

Гусарівкою.

Станом на 18 годину ще тривали інтенсивні обстріли позицій Збройних Сил України біля Золотарівки та Верхньокам'янки. Переважно б'ють зі ствольної артилерії.

Для чого форсували Сіверський Донець

Форсування річки на Краматорському напрямку окупантам було необхідне для продовження наступу. Вони намагаються розвинути свій успіх та захопити Білогорівку. Там продовжують інтенсивний вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою сковування їх дій. Там артилерійські обстріли були зафіксовані поблизу Григорівки та Білогорівки.