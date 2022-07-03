В этот же день на Краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец. Об этом сообщили в сводке Генштаба, где доложили о ситуации на фронте по состоянию на 18 часов.
На Лисичанском направлении враг совершает обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Золотаровка и Верхнекаменка. Вел штурмовые действия в направлении Золотаровки и взял под контроль населенный пункт,
– отметили в сообщении.
В то же время наши защитники смогли отразить штурм оккупантов в направлении Пасека – Долина. Возле Лисичанска враг обстрелял из артиллерии территории рядом с несколькими населенными пунктами:
- Долиной;
- Курульками;
- Богородичным;
- Адамовкой;
- Гусаревкой.
По состоянию на 18:00 еще продолжались интенсивные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины возле Золотаровки и Верхнекаменки. Преимущественно бьют из ствольной артиллерии.