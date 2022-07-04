Найголовніші події нового дня війни 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про актуальне у понеділок, 4 липня, читайте нижче.

До теми Відхід ЗСУ з Лисичанська, обстріл Слов'янська: основне за 130 день війни

07:27 Актуальне зведення Генерального штабу ЗСУ про ситуацію на фронті:

на Краматорському напрямку росіяни форсували річку Сіверський Донець. Вони закріплюють біля Лисичанська та Білогорівки;

українські військові придушили спробу штурму біля Прудянки на Харківському напрямку;

окупанти намагаються захопити Богородичне, Мазанівку та Долину на Слов'янському напрямку. Зараз там тривають активні бої;

противник вів наступ на Василівку, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ. На щастя, успіху вони не мали;

на Донеччині загарбники намагаються витіснити ЗСУ на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут;

з Криму до Херсонської області росіяни відправили 17 вагонів з боєприпасами;

окупанти перемістили батальйонну тактичну групу з Ізюма у напрямку Сніжківки. Крім того, там розгорнули додаткові підрозділи ствольної артилерії.

07:03 На Півдні ЗСУ завдали по ракетного та авіаційного ударів по складах окупантів. Унаслідок успішної атаки російська армія втратила:

47 бійців,

2 самохідні артустановки,

гаубицю "Мста-Б",

радіолокаційну станцію,

станція радіоелектронної розвідки,

3 одиниці броньованої техніки.

06:48 На Півдні України спалахнула велика кількість пожеж, які збігаються з лінією фронту, де українські військові можуть піти у контрнаступ. Зокрема, вогонь палає у Снігурівці, Засіллі, Копані, Зеленому Гаю та Таврійському. Ймовірно, що саме росіяни підпалили території, аби стримати ЗСУ від просування.

06:02 В американському Інституті вивчення війни встановили, що діями ворожої армії в районі Лисичанська керували аж 2 генерали. Мовиться про командувача центральним військовим округом генерал-полковника Олександра Лапіна та командувача повітряно-космічними силами Росії генерала Сергія Суровикіна. Участь двох старших офіцерів на одній ділянці фронту вказує на те, який цей напрямок був важливий для ворога.

05:06 Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що місцевого аеродрому, як російської військової бази, більше не існує. Збройні Сили України завдали по ньому влучних атак. Усі окупанти евакуювалися, а вцілілу техніку вивезли. Відомо, що на території залишилося кілька російських винищувачів та бомбардувальників.

03:11 В окупованому Сніжному Донецької області пролунали звуки вибухів. Згодом спалахнула пожежа на заводі "Сніжнянськхіммаш". Туди російські військові з 2014 року звозили свою техніку. На складах могли ховати тактичні ракетні комплекси "Точка", з яких гатили по Краматорську. До речі, склади російської армії палали щонайменше півтори години.

Дивіться відео з пожежі в окупованому Сніжному:

02:58 Під час атаки по багатоповерхівці у Сергіївці загинули чинна суддя Слов'янського суду Донецької області Ольга Ільяшевич та її мати Марія Ільяшевич, яка колись теж працювала суддею.



Через обстріл Одещини загинули мати й донька, які були суддями / Колаж 24 каналу

02:12 Близько 20:30 кордони України облетіли російські винищувачі. Тоді у східних областях оголошували повітряну тривогу, адже ворожа авіація могла завдати авіаудару. На щастя, все минулося тихо.

00:53 ЗСУ досі проводять спецоперацію на острові Зміїний, щоб убезпечити його від росіян. З'ясувалося, що ворожа армія, окрім РСЗВ "Торнадо", втратила там 4 зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", 2 "Тори", "Град" та радіолокаційні установки.

00:36 Увечері росіяни завдали мінометного та артилерійського удару по Атинському психоневрологічному інтернаті, що в Сумській області. На території спалахнула пожежа. Відомо, що постраждали люди.