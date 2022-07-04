Главные события нового дня войны 24 канал собрал в одном материале. Об актуальном в понедельник, 4 июля, читайте ниже.

К теме Уход ВСУ из Лисичанска, обстрел Славянска: основное за 130 день войны

06:02 В американском Институте изучения войны установили, что действиями вражеской армии в районе Лисичанска руководили 2 генерала. Речь идет о командующем центральным военным округом генерал-полковнике Александре Лапине и командующем воздушно-космическими силами России генерале Сергее Суровикине. Участие двух старших офицеров на одном участке фронта указывает на то, какое это направление было важно для врага.

05:06 Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что Мелитопольского аэродрома как российской военной базы больше не существует. Вооруженные Силы Украины нанесли по нему точную атаку. Все оккупанты эвакуировались, а уцелевшую технику вывезли. Известно, что на территории осталось несколько российских истребителей и бомбардировщиков.

03:11 В оккупированном Снежном Донецкой области раздались звуки взрывов. Впоследствии вспыхнул пожар на заводе "Снежнянскхиммаш". Туда российские военные с 2014 свозили свою технику. На складах могли хранить тактические ракетные комплексы "Точка", из которых били по Краматорску. Кстати, составы российской армии пылали не менее полутора часов.

Смотрите видео с пожара в Снежном:

02:58 Во время атаки по многоэтажке в Сергеевке погибли действующий судья Славянского суда Донецкой области Ольга Ильяшевич и ее мать Мария Ильяшевич, когда-то тоже работавшая судьей.



Из-за обстрела Одесщины погибли мать и дочь, которые были судьями / Коллаж 24 канала

02:12 Около 20:30 границы Украины облетели российские истребители. Тогда в восточных областях объявляли воздушную тревогу, ведь вражеская авиация могла нанести авиаудар. К счастью, все обошлось тихо.

00:53 ВСУ все еще проводят спецоперацию на острове Змеиный, чтобы обезопасить его от россиян. Выяснилось, что вражеская армия, кроме РСЗО "Торнадо", потеряла там 4 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", 2 "Тора", "Град" и радиолокационные установки.

00:36 Вечером россияне нанесли минометный и артиллерийский удар по Атинскому психоневрологическому интернату в Сумской области. На территории вспыхнул пожар. Известно, что пострадали люди.