Наибольшие противостояния происходят на Востоке и Юге Украины. Главные события 130 дня войны – читайте ниже.

К теме Освобождение Ивановки, обстрел Славянска: основное за 129 день войны

05:22 Во временно оккупированном Мелитополе люди услышали взрывы. Вероятно, атаковали аэродром, где базируются оккупанты.

03:24 В российском Белгороде в который раз прозвучали громкие "хлопки". После них над городом скопились тучи дыма.

03:20 Украинские защитники освободили Ивановку в Херсонской области. Российские оккупанты пытались ее отбить, но в очередной раз понесли сокрушительные потери. Также ВСУ уничтожили склад в Чернобаевке.

На линии столкновения продолжаются боевые действия. Российские оккупанты – скованные в возможностях маневра на суше. Поэтому они пытаются давить из воздуха.

03:11 На Херсонском направлении российские оккупанты готовятся вставать в оборону. По словам советника Офиса Президента Алексея Арестовича, их группировка – обречена.

00:57 Украинская авиация активно уничтожает российских оккупантов по всем направлениям. За сутки 2 июля они испепелили 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления захватчиков.

Также украинские защитники уничтожили кучу вражеской техники. В общей сложности они совершили почти 15 вылетов.

00:30 Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что россияне мечтают полностью контролировать Черное море. Поэтому они планируют по меньшей мере полностью захватить Херсонскую область, а если удастся, то развивать наступление на Николаев и Одессу.

00:21 Во время воздушной тревоги в Одесской области снова раздался взрыв. Известно о попадании ракеты.