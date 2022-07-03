Російські окупанти продовжують шалений наступ на Донбас. Про жодні тактичні маневри чи військову майстерність не йдеться – ворог просто стирає все довкола своєю артилерію та закидає лінію фронту "гарматним м'ясом".

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Зеленський про відхід з Лисичанська

Президент України Володимир Зеленський вдячний героям за правильне рішення. ЗСУ обов'язково повернуться у місто та виженуть з нього російських окупантів, але лише після того, як завдяки допомозі наших партнерів ворог забуде про свою шалену вогневу перевагу.

За словами президента, зараз на Донбасі зосереджена найбільша вогнева потуга росіян. Зброя наших партнерів відіграє велику роль, але є й інші фактори, завдяки яким ми обов'язково переможемо у війні. Зокрема й те, як ми бережемо життя наших героїв, адже стіни ми відбудуємо, землі повернемо, а життя українців – найцінніше.

І якщо командування нашої армії й забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, – зокрема це стосується й Лисичанська, – це означає тільки одне: що ми повернемося завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї,

– сказав Зеленський.

Він також додав, що росіянам не варто радіти, адже усі їхні "успіхи" тимчасові. Зовсім скоро вони втікатимуть з України, як з острова Зміїний, і на декількох напрямках ЗСУ вже змушують їх це робити.

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