Российские оккупанты продолжают безумное наступление на Донбасс. Ни о каких тактических маневрах или военном мастерстве речь не идет – враг просто стирает все вокруг своей артиллерией и забрасывает линию фронта "пушечным мясом".

Читайте также Россияне пытали водолаза Запорожской АЭС: мужчина умер от травм

Зеленский об уходе из Лисичанска

Президент Украины Владимир Зеленский признателен героям за правильное решение. ВСУ обязательно вернутся в город и выгонят из него российских оккупантов, но только после того, как благодаря помощи наших партнеров враг забудет о своем безумном огневом превосходстве.

По словам президента, сейчас на Донбассе сосредоточена самая большая огневая мощь россиян. Оружие наших партнеров играет большую роль, но есть и другие факторы, благодаря которым мы обязательно победим в войне. В том числе и то, как мы бережем жизнь наших героев, ведь стены мы отстроим, земли вернем, а жизнь украинцев – самая ценная.

И если командование нашей армии и забирает людей из определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, – в частности это касается и Лисичанска, – это означает только одно: что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия,

– сказал Зеленский.

Он также добавил, что россиянам не стоит радоваться, ведь все их "успехи" временны. Совсем скоро они будут бежать из Украины, как с острова Змеиный, и по нескольким направлениям ВСУ уже заставляют их это делать.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам