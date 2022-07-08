Жнива рашистів
1-го липня десь накрило штаб 11-ї окремої десантно-штурмової бригади. Так не стало підполковника алєксандра смірнова з Костромської області.
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У воронеж привезли 43-річного підполковника романа іголкіна, який був в армії "командиром батальона забезпечення польотів".
Потім перевівся з армії до нацгвардії, а минулого року вже звільнився. Але ненадовго, бо почалась війна, і він повернувся в армію. Проте 3-го липня в Мелітополі його накрило на аеродромі.
У липні в росію продовжили везти свіжий вантаж 200 / Фото Gazeta.ua
Або ж дуже швидко привезли з України капітана-танкіста сайфуліна, якого теж десь накрило 1-го липня.
Офіцерів вже пафосно ховають. Піхота ще чекає свого часу по кульках та баночках. Але перші офіційні липневі втрати росіян дуже тішать.
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