Триває 136 день героїчної боротьби України з російськими окупантами. Нашим захисникам та захисницям вдається ламати усі плани ворога та завдавати йому все нових й нових втрат.

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Ситуація на фронті: зведення від Генштабу ЗСУ

Волинський, Поліський, Сіверський напрямки

Суттєвих змін немає. ЗСУ активізували системи радіоелектронної боротьби для унеможливлення ведення розвідки за допомогою БПЛА. З території білорусі можливі нові ракетні обстріли українських міст. Біля Володимирівки Сумської області ворог залучив для атаки свою авіацію.

Харківський напрямок

Ворог й далі намагається наблизитися до міста. ЗСУ відбили штурм ворога у напрямку Кочубеївка – Дементіївка, а на напрямку Веселе – Петрівка знешкодили розвідувальну групу росіян.

Донбас та Запоріжжя

Окупанти намагаються створити умови для просування на напрямку Ізюм – Слов'янськ, в районах Чепіля та Богородничого діяла авіація ворога. Також росіяни атакували на напрямках Довгеньке – Краснопілля, Пасіка – Долина, ЗСУ відбили штурми ворога.

На Донецькому напрямку ворог вів обстріли наших позицій, біля Шумів завдав ракетно-авіаційного удару. В районі Золотарівки вогонь наших героїв змусив окупантів розбігтися по кущах.

Також ворог продовжив гатити з артилерії та мінометів на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. В районах Авдіївки та Новоандріївки ворог здійснив авіаудари. У спробах просунутися до Мар'їнки та напрямку Ясинувата – Авдіївка ворог домігся лише збільшення своїх втрат.

Південь

Окупанти продовжують намагатися тримати оборону зайнятих позицій та територій. Тотальний спротив населенню дуже вимотує ворога, а його командуванню все важче поповнювати свої підрозділи, які зазнають величезних втрат.

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