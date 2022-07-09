Продолжается 136 день героической борьбы Украины с российскими оккупантами. Нашим защитникам и защитницам удается ломать все планы врага и наносить ему все новые и новые потери.

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Ситуация на фронте: сводка от Генштаба ВСУ

Волынское, Полесское, Северское направления

Существенных изменений нет. ВСУ активизировали системы радиоэлектронной борьбы для предотвращения ведения разведки с помощью БПЛА. С территории беларуси возможны новые ракетные обстрелы украинских городов. Возле Владимировки Сумской области враг привлек для атаки свою авиацию.

Харьковское направление

Враг продолжает пытаться приблизиться к городу. ВСУ отразили штурм врага в направлении Кочубеевка – Дементиевка, а на направлении Веселое – Петровка обезвредили разведывательную группу россиян.

Донбасс и Запорожье

Оккупанты пытаются создать условия для продвижения в направлении Изюм – Славянск, в районах Чепиля и Богородичного действовала авиация врага. Также россияне атаковали на направлениях Долгенькое – Краснополье, Пасека – Долина, ВСУ отразили штурмы врага.

На Донецком направлении враг вел обстрелы наших позиций, возле Шумов нанес ракетно-авиационный удар. В районе Золотаревки огонь наших героев заставил оккупантов разбежаться по кустам.

Также враг продолжил бить из артиллерии и минометов на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. В районах Авдеевки и Новоандреевки враг совершил авиаудары. В попытках продвинуться к Марьинке и направлению Ясиноватая – Авдеевка враг добился лишь увеличения своих потерь.

Юг

Оккупанты продолжают пытаться держать оборону занятых позиций и территорий. Тотальное сопротивление населению очень изматывает врага, а его командованию все труднее пополнять свои подразделения, которые несут огромные потери.

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