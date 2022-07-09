О чем свидетельствуют заявления Лукашенко, чего он добивается и почему идет на поводу у российского президента Владимира Путина – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал белорусский эксперт Валерий Карбалевич.

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Психологическое давление и растяжение внимания ВСУ

Карбалевич отметил, что уровень вероятности нападения белорусской армии на Украину на сегодняшний день не высок. Высока она была в начале войны, когда с территории Беларуси осуществлялась сухопутная атака. Тогда это имело определенный фактический военный смысл.

По его словам, когда Россия покинула северные области и перебросила основные силы на восток и юг Украины, представить, что армия Беларуси самостоятельно попытается атаковать – трудно.

Всю эту активность на границе и милитаристические игры, проводимые сегодня белорусскими властями, я вижу как демонстрацию лояльности России,

– отметил он.

"Милитаристские игры играют на руку России" / Фото Getty Images

Эксперт отметил, что Лукашенко оттягивает силы и внимание Вооруженных Сил Украины от Донбасса. И это "играет на руку России". Кроме того, белорусское руководство озабочено участием в войне белорусских добровольцев на стороне Украины.

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Белорусские добровольцы в Украине

Кроме того, белорусское руководство озабочено участием в войне белорусских добровольцев на стороне Украины. В частности, командиры полка Кастуся Калиновского заявили о том, что "завершат дело в Украине, а затем пойдут освобождать Беларусь от лукашенковского режима".

На эти высказывания уже успели отреагировать в Республике, отметив, что "не боятся этого и с этим легко справятся". Но сам факт, что это стали комментировать, означает беспокойство Лукашенко.

Поэтому эти мобилизации на границе в какой-то степени являются определенным ответом, результатом и превентивной реакцией на заявления белорусских подразделений, воюющих на стороне Украины,

– добавил политический обозреватель.

Однако чтобы психологически подействовать на украинское общество и деморализовать его, со стороны Беларуси будут продолжаться ракетные обстрелы. Карбалевич отметил, что есть информация, что из России перевозятся новые ракеты. Но какого-либо практического военного смысла в этом нет.

Угроза наступления со стороны Беларуси: коротко