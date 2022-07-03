Белорусский диктатор Александр Лукашенко принял решение пообщаться с местными журналистами. Каждое его заявление свидетельствует о полной оторванности от реальности и зависимости от России.

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Снова "убитые белорусы" в Украине

Поскольку новых фантазий воображение Лукашенко родило немного, он решил поставить и старую пластинку с треком "украинцы убили белорусов". Речь идет о двух дальнобойщиках, погибших в результате российского авиаудара.

Диктатор снова спел о том, что Украина "взяла в плен" десятки белорусских дальнобойщиков, двое из которых погибли. Правда, на этот раз история приобрела новые ужасающие подробности.

А потом сказали, что это была бомбардировка россиян, и они погибли. Вырезали у погибших людей из трупов органы, чтобы не было видно, что они застрелили. Но наши разобрались. Это что, национализм? Это нацизм? Это фашизм,

– выдал Лукашенко и даже не засмеялся.

О каких белорусах идет речь

Граждане Беларуси Дмитрий Шилец и Иван Рогов 10 марта 2022 года были на стоянке для фур в городе Коростень Житомирской области. Именно туда россияне ударили своей авиацией, камеры наблюдения зафиксировали атаку в 00:06. Эти два белоруса погибли. В результате атаки россиян погиб еще один человек, несколько человек получили ранения.

В тот же день нашим героям удалось сбить самолет, который бил ракетами по Житомирской области.

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