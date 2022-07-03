Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вирішив поспілкуватися з місцевими журналістами. Кожна його заява свідчить про повну відірваність від реальності та залежність від Росії.

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Знову "вбиті білоруси" в Україні

Оскільки нових фантазій уява Лукашенка народила небагато, він вирішив поставити й стару платівку з треком "українці вбили білорусів". Йдеться про двох далекобійників, які загинули внаслідок російського авіаудару.

Диктатор знову заспівав про те, що Україна "взяла у полон" десятки білоруських далекобійників, двоє з яких загинули. Щоправда, цього разу історія набула нових страхітливих подробиць.

А потім сказали, що це було бомбардування росіян, і вони загинули. Повирізали у загиблих людей з трупів органи, щоб не було видно, що вони застрелили. Але наші розібралися. Це що, націоналізм? Це нацизм? Це фашизм,

– видав Лукашенко і навіть не засміявся.

Про яких білорусів йде мова

Громадяни Білорусі Дмитро Шилець та Іван Рогов 10 березня 2022 року були на стоянці для фур у місті Коростень на Житомирщині. Саме туди росіяни вдарили своєю авіацією, камери спостереження зафіксували атаку о 00:06. Ці двоє білорусів загинули. Внаслідок атаки росіян загинула ще одна людина, кілька осіб отримали поранення.

У той же день нашим героям вдалося збити літак, який бив ракетами по Житомирській області.

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