Об этом сообщили 22 июня на одном из известнейших ресурсов мониторинга военной активности этой страны. Там указали точки, в которых белорусские солдаты заставляют рыть окопы.

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Где белорусские военные роют окопы

Речь идет об окопах и траншеях, оборудованных огневыми точками. Сейчас уже известно о 7 точках, где их начали делать:

поселок Поддобрянка (Гомельский район, Гомельская области);

поселок Подгалье (Ельский район, Гомельской области);

поселок Глушковичи (Лильчицкий район, Гомельской области);

между агрогородком Жидче и поселком Хойно (Пинский район, Брестской области);

между поселком Новики и поселком городского типа Сопоцкин (Гродненский район);

возле поселка Одельск и границы с Польшей (Гродненский район);

между поселком Лоша и пограничным переходом Лоша (Островецкий район Гродненской области).



Де роют окопы в Беларуси / Карта телеграмму "Беларускі Гаюн"

Кроме этого, в населенных пунктах приграничных зон Беларуси начали строить блокпосты. Сейчас известно о 29 местах, где их разместили.



Блокпосты в 3 областях Беларуси по состоянию на 18 июня / Карта телеграмму "Беларускі Гаюн"

Командование стягивает срочников и муляжи танков

21 июня в МВД Украины сказали, что угроза вторжения со стороны Беларуси минимальна. По данным нашей разведки, там недостаточно скопления войск. Именно рядом с украинской границей находятся около 4 тысяч военнослужащих Беларуси. Призвал не беспокоиться о возможном наступлении оттуда и начальник ГУР Кирилл Буданов.

На следующий день также об этой стране говорил спикер Минобороны Александр Мотузяник. Он указал. что касается сооружения оборонительных сооружений командование армии Беларуси стягивает туда срочников. Кроме того, наша разведка установила, что туда привезли деревянные муляжи танков. Вероятно, это делают для демонстрации присутствия войск у границы, чтобы ВСУ не могли опрокидывать подразделения в точки, где продолжаются бои.

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