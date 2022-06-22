Соответствующее заявление 22 июня сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

Заставляют нас держать там войска: в Минобороны назвали численность армии Беларуси на границе

Разведка сразу узнает, если возникнет угроза

Чиновник отметил, что действительно в Беларуси проводится комплекс действий военного назначения. Однако в нашей разведке нет никаких данных о предпосылках или подготовке вторжения.

Успокойтесь, ситуация под полным контролем. В Беларуси действительно продолжаются военные сборы, обучение и укрепление границы. Однако они не направлены на ведение боевых действий против Украины,

– заявил глава ГУР.

Он подчеркнул, если у белорусского командования появятся такие мнения, то разведка об этом сразу узнает. В таком случае наши защитники будут готовы дать достойный отпор.

В МВД тоже не верят во вторжение из Беларуси

Накануне об этом тоже говорил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он призвал не особо опасаться наступления по этому направлению, поскольку в Беларуси пока недостаточно скоплений войск.

Наряду с украинской границей находятся около 4 тысяч военнослужащих Беларуси. Это количество, которое можно считать мизерным, как для потенциальных попыток прорваться на Киев, Чернигов или другое пограничное направление.

Беларусь делает все для демонстрации присутствия у границы

Представитель Министерства обороны Александр Мотузяник в этот день сообщил, что у границы в Беларуси сейчас накапливают подразделения срочников. Кроме того, наша разведка установила, что туда привезли деревянные муляжи танков .

Остается угроза ракетного удара

Однако с первого дня вторжения неизменна возможность запуска российских ракет с территории этой страны. Туда периодически завозят новое дальнобойное вооружение.

В частности, в канун туда прибыла партия российских ракетных установок для ЗРК "С-300". Кроме того, вероятно, Россия туда завезла зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".

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