Россияне привезли в Белоруссию ЗРК

Мониторинговая группа зафиксировала, что ночью в аэропорт Гомеля прилетели два Ил-76МД ПКС России, предположительно из Пскова.

Внимание В Беларуси стартовали мобилизационные учения у границы с Украиной

Первый самолет (регистрационный номер RF-76650) прилетел в 3:30 22 июня, а второй (RA-78845) приземлился в 5:30.

Они привезли в Беларусь не менее 16 ракет для ЗРК "С-300", а также, вероятно, один ЗРГК "Панцирь".



Маршрут российских ЗРК / Фото Белорусский Гаюн

Перевозки ракетных установок хотели оставить в секрете

Отмечают, что ракетные установки привезли в Белоруссию без тягачей. Последние (типа БАЗ-6402) прибыли в аэропорт Гомеля поздно вечером 21 июня. Журналисты также сообщили, что когда тягачи проезжали по улице Советской в Гомеле, то на всей улице целенаправленно гасили свет.

После разгрузки в 6:25 и 8:00 самолеты полетели в Псков. А техника около 8:30 покинула аэропорт и двинулась по направлению к Речице.

Что происходит на границе с Беларусью

Беларусь проводит мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области, планируется учебное собрание военнообязанных. Учения будут продолжаться с сегодняшнего дня, с 22 июня по 1 июля.

По данным МВД, на границе с Беларусью сосредоточены 7 боевых батальонов, однако признаков подготовки повторного вторжения с территории страны нет.

Кроме того, Беларусь у границы с Украиной разместила эшелон новых гаубиц, а в приграничных районах Беларуси проводят дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертывают дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.

В то же время советник МВД Вадим Денисенко считает, что на данный момент скоплений войск недостаточно, чтобы организовать нападение.

Беларусь и так втянута в войну против Украины

Несмотря на то, что белорусские военные не принимают прямого участия в войне против Украины, с территории страны регулярно обстреливают украинские города, разрушают гражданскую инфраструктуру и убивают мирное население.

Кроме того, в начале войны, 24 февраля, с территории Беларуси уже заходили российские войска на территории Украины.

10 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вообще заявил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за западную Украину, чтобы ее не оттянул Запад.

Обратите внимание – нападет ли Беларусь на Украину: смотрите видео