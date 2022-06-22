Росіяни привезли до Білорусі ЗРК

Моніторингова група зафіксувала, що вночі до аеропорту Гомеля прилетіли два Іл-76МД ПКС Росії, імовірно з Пскова.

Увага У Білорусі стартували мобілізаційні навчання біля кордону з Україною

Перший літак (реєстраційний номер RF-76650) прилетів о 3:30 22 червня, а другий (RA-78845) приземлився о 5:30.

Вони привезли до Білорусі не менше 16 ракет для ЗРК "С-300", а також, ймовірно, один ЗРГК "Панцир".



Маршрут російських ЗРК / Фото Беларускі Гаюн

Перевезення ракетних установок хотіли залишити в таємниці

Зазначають, що ракетні установки привезли до Білорусі без тягачів. Останні (типу БАЗ-6402) прибули до аеропорту Гомеля пізно увечері 21 червня. Журналісти також повідомили, що коли тягачі проїжджали вулиці Радянській у Гомелі, то на всій вулиці цілеспрямовано гасили світло.

Після розвантаження, о 6:25 та 8:00 літаки полетіли до Пскова. А техніка близько 8:30 залишила аеропорт і рушила у напрямку Речиці.

Що відбувається на кордоні з Білоруссю

Білорусь проводить мобілізаційні навчання з воєнними комісаріатами Гомельської області, плануються навчальні збори військовозобов'язаних. Навчання триватимуть від сьогодні, з 22 червня по 1 липня.

За даними МВС, на кордоні з Білоруссю зосереджено 7 бойових батальйонів, однак ознак підготовки повторного вторгнення з території країни немає.

Крім того, Білорусь біля кордону з Україною розмістила ешелон нових гаубиць, а у прикордонних районах Білорусі проводять додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску й розгортають додаткові засоби радіоелектронної боротьби.

Водночас радник МВС Вадим Денисенко вважає, що наразі скупчень військ недостатньо, щоб організувати напад.

Білорусь й так втягнута у війну проти України

Попри те, що білоруські військові не беруть прямої участі у війні проти України, з території країни регулярно обстрілюють українські міста, руйнують цивільну інфраструктуру та вбивають мирне населення.

Крім того, на початку війни, 24 лютого з території Білорусі уже заходили російські війська на територію нашої держави.

10 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко узагалі заявив, що білоруським війська можливо доведеться воювати за західну Україну, аби її не відтягнув Захід.

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