Мобилизационные учения у границы с Украиной

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси. Отмечают, что обучение – согласно плану.

Внимание В МВД оценили угрозу прорыва на Украину со стороны Беларуси

Согласно заявлению Минобороны, цель обучения – проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по назначению, во время которого будут отрабатываться вопросы доукомплектования военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса.

Для создания обстановки, близкой к реальной, в учениях примут участие подразделения специальных операций Вооруженных сил Белоруссии.

Отметим, что Гомельская область Беларуси граничит с Киевской, Черниговской и Житомирской областями Украины.

К слову! 22 июня состоится встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Ее должны провести в Минске в рамках регионального форума.

Возможно ли нападение со стороны Беларуси: коротко о ситуации на границе

Беларусь действительно сосредоточила на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях до 7 батальонов, но признаков подготовки повторного наступления с территории Беларуси не наблюдается.

Кроме того, Беларусь у границы с Украиной разместила эшелон новых гаубиц.

В приграничных районах Беларуси проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертывают дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.

В то же время в МВД отмечают, что на данный момент скоплений войск недостаточно, чтобы это организовать нападение. Также не стоит бояться каких-то конкретных дат, как 22 июня.

В частности, советник министра МВД Вадим Денисенко отметил, что в этот день кафиры будут делать то же, что и раньше. Он напомнил, что российские военные и так ежедневно обстреливают Украину, убивают и травмируют мирное население, а также разрушают инфраструктуру.

Обратите внимание – нападет ли Беларусь на Украину: смотрите видео