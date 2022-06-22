Об этом советник министра внутренних дел заявил во время телемарафона. Он также добавил, что не стоит особо опасаться возможных атак сегодня, 22 июня. Мол, они будут такими же, как до сих пор, передает 24 канал.

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Сил белорусов недостаточно для нападения

Вадим Денисенко отметил, что вблизи украинской границы находятся около 4 тысяч военнослужащих из Белоруссии. Это количество мизерно, если говорить о попытках прорваться на Киев, Чернигов или другое направление, где Украина граничит со страной. Так что говорить о возможном штурме или нападении не приходится.

В то же время он отметил, что 22 июня состоится встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Ее должны провести в Минске в рамках регионального форума.

Советник министра не исключает, что именно сегодня президент России будет пытаться еще раз убедить Лукашенко. Мол, Белоруссия должна привлечь свое войско, чтобы помочь России. Но Денисенко убежден, что президент Беларуси снова попытается выкрутиться. В общем, он будет делать то, что и за последние почти четыре месяца.

Говорить о том, что мы стоим на пороге масштабного наступления россиян и белорусов со стороны Беларуси, пока, к счастью, не приходится. Но мы вынуждены держать достаточно большие части и группировки, чтобы избежать даже теоретически этой возможности.

– подчеркнул Денисенко.

На вопрос, связанный с свержением Россией власти в Беларуси, Денисенко ответил, что этого не произойдет. В стране-агрессорке, по словам советника министра, все силы врага направлены на войну против Украины. Поэтому беспокоиться о том, что в Кремле отдадут приказ захватить власть в Беларуси, нет смысла.

Более того, следует понимать, что сейчас именно Беларусь – крупнейший союзник России. Поэтому свержение власти в этой стране может только осложнить жизнь россиянам.

Бояться дополнительных угроз 22 июня не стоит

Что касается 22 июня, то в этот день не стоит бояться каких-то особых угроз со стороны России. Напомним, что это очередная сакральная дата. Мол, как раз в этот день началась Вторая мировая война в 1941 году. Но все знают, что она взяла свое начало за 2 года до этого – 1 сентября 1939 года.

Вадим Денисенко отметил, что в этот день кафиры будут делать то же, что и раньше. Он напомнил, что российские военные и так ежедневно обстреливают Украину, убивают и травмируют мирное население, а также разрушают инфраструктуру.

А возможна только активизация враждебных ДРГ. И это в отдельных районах нашего государства. Этот риск в силовых структурах понимают. Так что продолжают работать в усиленном режиме.

Лукашенко не отдаст приказ напасть

В этом убежден российский публицист Андрей Пионтковский. Он считает, что так называемое ополчение Лукашенко собирает не просто так . Это президент Беларуси делает для того, чтобы оградить себя от возможного вытеснения военными из России.

Публицист подчеркнул, что Лукашенко беспокоит его персона. Он боится потерять власть в государстве. И не менее он волнуется, чтобы его военные не направили оружие против него.

Обратите внимание – нападет ли Беларусь на Украину: смотрите видео