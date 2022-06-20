Приказа не будет

Конечно, это может изменить его мнение, однако это не касается вопросов "войны и мира". Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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"Лукашенко никогда не даст приказ белорусам напасть на Украину. И так называемое ополчение он собирает на всякий случай, чтобы временами российские войска не зашли в Беларусь и не вытеснили его", - убежден Пионтковский.

Он отметил, что Лукашенко будет волноваться только за то, чтобы сохраниться у власти. Хотя он сейчас находится в очень затруднительном положении, заметил публицист.

Путин его заставляет послать белорусские войска (на войну против Украины – 24 канала). Лукашенко прекрасно понимает, что его же армия сможет вернуть оружие против него,

– сказал Пионтковский.

Так что в этом диапазоне белорусский диктатор ничего не ждет от визита Путина в Гродно.

Справка . Путин впервые за время вторжения уедет за границу. Путин направится в белорусский город Гродно. Там он собирается посетить форум регионов "Союзного государства", он продлится с 30 июня по 1 июля.

Лукашенко под страхом расстрела

Ранее Пионтковский говорил по 24 каналу, что Александр Лукашенко не может отважиться отдать приказ своим войскам вступить в войну против Украины. Самопровозглашенный президент Беларуси понимает, какой катастрофой это для него обернется.

"Лукашенко под страхом расстрела отказывается вводить войска в Украину не потому, что он "друг украинского народа", а потому что понимает: это войско немедленно превратится в белорусский национальный легион и пойдет сбрасывать его", – заявил Андрей Пионтковский.

В то же время, он обратил внимание на отношение представителей стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к российскому президенту.

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