Беларусь создает оперативное командование на границе, подтягивает военных, проводит учения. Но до сих пор непонятно, отвлекает ли Лукашенко внимание украинской стороны и оттягивает на себя силы ВСУ или действительно угрожает Украине. И такие неуверенные действия могут продолжаться довольно долго. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Когда Беларусь будет готова к нападению

По его словам, это может продолжаться до тех пор, пока в Беларуси не начнется экономический кризис. Она уже приближается к России, а вслед за ней и к Беларуси, но пока этого не произошло, Лукашенко и дальше будет "мотать нам нервы". То есть будет проводить постоянные учения, показательные выступления и так далее.

Жданов отметил, что на сегодняшний день Лукашенко иногда делает антивоенные заявления, но все равно готовится к войне. Сейчас белорусский диктатор разворачивает вооруженные силы до 35 тысяч человек, а до 8 июля будут продолжаться "учения по мобилизации". Дальше эта армия уже начнет обучение по подготовке к боевому применению. И это действительно представляет угрозу для Украины.

У него поведение, как у обычного диктатора. Лучший способ защиты – это нападение, так что он сам и провозглашает, что все хотят на него напасть. Это такая же риторика, звучащая в Москве – мол, все враги, все хотят напасть, бедненькая Россия, а тут еще и Беларусь, не знают, как отбиться от этого проклятого Запада, – подчеркнул Жданов.

Наибольшая концентрация опасности для Украины будет после завершения учений 8 июля . До этого будет продолжаться мобилизация, формирование подразделений, распределение техники. После этого они теоретически будут готовы к боевому применению, но без прохождения обучения.

"Если же он (Лукашенко – 24 канал) пойдет по классической схеме и будет месяц-два учить, а затем проведет тактические учения на предмет оценки боеспособности, то ориентировочно на конец сентября – начало октября его вооруженные силы будут готовы к нападению ", – пояснил военный эксперт.

Однако Лукашенко может и после этого пытаться тянуть время во избежание выполнения приказа Путина о нападении. Он может и дальше "петлять", придумывать что-то новое и продолжать говорить, что готовится к войне, но все же пока не готов.

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Между тем, события могут развиваться по-разному. К примеру, ВСУ начнут контрнаступательную операцию, которая лишит смысла наступление со стороны Беларуси, или же Лукашенко найдет канал общения с Западом и начнет сотрудничать с ним.

По гарантии его неустранения от власти я думаю, что он будет готов переметнуться и продать Путина полностью,

– предполагает Жданов.

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