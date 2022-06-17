Лукашенко уверен, что в Польше мечтают о Западе Украины. По его мнению, украинцы будто еще будут просить у белорусов и россиян о помощи. Об этом сообщают белорусские пропагандистские СМИ.

Зеленский поручил проверить готовность к нападению из Беларуси в 4 областях, - Данилов

При этом он сказал, что в случае вторжения Польши в Украину Беларуси придется немедленно реагировать. Потому что Беларусь не хочет быть окружена поляками.

Здесь нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки оцепили. Это небезопасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы помогли им сохранить целостность. Чтобы не отцепили,

– заявил Лукашенко.

Лукашенко уже заранее нашел виновных

По словам Лукашенко, "за спиной Польши стоят американцы, которые финансируют, дают вооружение, опрокидывают вооруженные силы". Также он уверен, что Запад стремится втянуть Беларусь в войну.

Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-нибудь замочи в Украине и прочее. А вот они (Запад – 14 канал) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и построить фронт – линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как его называют. В 2020 году не удалось. Продолжают это делать другими методами,

– сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Действительно ли есть угроза со стороны Беларуси

У границы с Украиной сохраняется военная активность белорусов. В частности, они привели свою армию в боевую готовность. Ранее в МВД предупредили, что белорусы могут перебросить на Волынь диверсионно-разведывательные группы , чтобы отвлечь и оттянуть Вооруженные Силы Украины.

В течение 14 – 16 июня белорусы провели командно-штабное обучение. В настоящее время они производят инженерное оборудование позиций в приграничных районах Брестской области. Наблюдатели сообщали, что белорусские войска в июне начали проводить гораздо больше учебно-тренировочных мероприятий.

15 июня вблизи белорусско-украинской границы открылись пункты приема мобилизованных.

Украинские пограничники сообщили, что Беларусь разместила около Украины 7 своих батальонов и привлекла подразделения МВД. Но пока там нет ударной группировки, которая могла бы совершить нападение.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявил, что оперативная обстановка вокруг белорусско-украинской границы не выглядит так, будто там есть силы для вторжения. Он убежден , что разговоры о новом наступлении на Киев – "информационная операция чистой воды". Таким образом, противник хочет оттянуть часть украинских войск, чтобы их не привлекли на более напряженных направлениях – на Востоке или Юге.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что президент Владимир Зеленский 15 июня собрал заседание и поручил проверить готовность к вторжению Беларуси в четырех областях . Данилов не уточнил о каких именно регионах говорится. Всего с Беларусью граничат 5 областей: Черниговская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Волынская.

Тем временем Лавров говорит, что Россия не нападала на Украину: смотрите видео