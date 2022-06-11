Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. Он также отметил, что имитация деятельности на территории Беларуси не что иное, как маневрирование с целью растянуть наши силы.

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Также очень сильно активизировалась информационная кампания оккупантов, снова начала появляться информация о "новом штурме Киева", говорит Андрусов.

Это – информационная операция чистой воды, ведь никаких сил, которые могли бы совершить такой маневр – у россиян нет,

– отмечает советник Монастырского.

По словам Виктора Андрусива, российские кафиры своей гигантской армией не могут взять Северодонецк, у них и близко нет сил не только для "штурма", а хотя бы для движения в сторону Киева.