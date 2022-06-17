Лукашенко переконаний, що в Польщі мріють про Захід України. На його думку, українці буцімто ще проситимуть в білорусів та росіян про допомогу. Про це повідомляють білоруські пропагандистські ЗМІ.

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При цьому він сказав, що у випадку вторгнення Польщі в Україну Білорусі доведеться реагувати негайно. Бо Білорусь не хоче бути оточеною поляками.

Тут нам доведеться реагувати. Тому що ми не можемо допустити, щоб нас взагалі поляки оточили. Це небезпечний варіант. І я колись сказав: ще українці нас попросять із росіянами, щоб ми їм допомогли зберегти цілісність. Щоби не відчепили,

– заявив Лукашенко.

Лукашенко вже наперед знайшов винних

За словами Лукашенка, "за спиною Польщі стоять американці, які фінансують, дають озброєння, перекидають збройні сили". Також він впевнений, що Захід прагне втягнути Білорусь у війну.

Ніколи Путін мене не просив: давай, зайди, там когось замочи в Україні та інше. А ось вони (Захід – 14 канал) нас штовхають у цей конфлікт, щоб розібратися і з Росією, і з Білоруссю і збудувати фронт – лінію від Пітера до Ростова. Щоб не було цього білоруського балкона, як називають його. У 2020 році не вдалося. Продовжують це робити іншими методами,

– сказав самопроголошений президент Білорусі.

Чи дійсно є загроза з боку Білорусі

Біля кордону з Україною зберігається військова активність білорусів. Зокрема, вони привели свою армію у бойову готовність. Раніше у МВС попередили, що білоруси можуть перекинути на Волинь диверсійно-розвідувальні групи, щоб відволікти та відтягнути Збройні Сили України.

Впродовж 14 – 16 червня білоруси провели командно-штабне навчання. Наразі вони проводять інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області. Спостерігачі повідомляли, що білоруські війська у червні почали проводити значно більше навчально-тренувальних заходів.

15 червня поблизу білорусько-українського кордону відкрились пункти прийому мобілізованих.

Українські прикордонники повідомили, Білорусь розмістила біля України 7 своїх батальйонів й залучила підрозділи МВС. Але наразі там немає ударного угруповання, яке могло б здійснити напад.

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявив, що оперативна обстановка навколо білорусько-українського кордону не виглядає так, ніби там є сили для вторгнення. Він переконаний, що розмови про новий наступ на Київ – "інформаційна операція чистої води". У такий спосіб противник хоче відтягнути частину українських військ, щоб їх не залучили на більш напружених напрямках – на Сході або Півдні.

При цьому секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що президент Володимир Зеленський 15 червня зібрав засідання й доручив перевірити готовність до вторгнення Білорусі у чотирьох областях. Данілов не уточнив про які саме регіони мовиться. Загалом з Білоруссю межують 5 областей: Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська.

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