Загроза нападу білоруських військ на Україну досі існує. Посіпаки окупантів проводять навчання та переводять свої сили у повну бойову готовність.

Читайте також Холодноярівці на Харківщині знищили гелікоптер окупантів Ка-52

Ситуація в Білорусі: інформація від спостерігачів

Згідно з останньою інформацією, білоруські війська почали проводити значно більше навчально-тренувальних заходів. Звичні тренування проходять безупинно, вже тричі проводилася перевірка сил реагування та транспортування білоруських підрозділів у прикордонні райони.

Втім, зараз у Білорусі немає достатніх сил для того, щоб проводити наступальну операцію проти України, тому уся їхня "гра м'язами" зумовлена більше на привернення уваги. Особовий склад не виявляє жодного бажання воювати проти України, також стало відомо, що ряди армії вже покинули бійці, які були терміново мобілізовані у 2020 році. Строковики також в курсі втрат росіян у війні проти України та не збираються повторювати шлях до потрапляння в списки "хороших росіян".

Тих, хто підтримує війну проти України та "рветься в бій" небагато, але вони намагаються гучно виділятися. Їх підтримка від влади ще більше відштовхує особовий склад від таких персонажів.

Також відомо, що техніка білорусів дуже стара, і що їх лякає робота Javelin-ів, які є на озброєнні в ЗСУ. Перегляд роликів майстерної роботи наших захисників та захисниць остаточно відбило в них бажання йти на війну.

Спостерігачі підкреслюють, що збільшення кількості сил біля кордонів з Україною не зафіксовано, а всі маневри – це спроба відвернути увагу ЗСУ та завадити перекиданню сил на Схід. Солдати зараз абсолютно не вмотивовані. Ситуація може змінитися після 22 червня – саме тоді розпочнуться масштабні навчання у Гомельській області.

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни зруйнували усі мости навколо Сєвєродонецька. Місто не заблоковане, з ним є комунікація, бої тривають.

Також ворог почав масштабний обстріл Лисичанська, який розташований поряд із Сєвєродонецьком. Росіяни руйнують абсолютно все довкола – їх цікавить тільки територія.

Дивіться також – Литва передасть ЗСУ нову зброю: відео