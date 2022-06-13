Деталі повідомила пресслужба 93-ї ОМБр Холодний Яр. Вони розповіли, що гелікоптер вдалося знищити 13 червня після обіду.

Зауважте Окупанти зруйнували останній міст до Сєвєродонецька: Гайдай пояснив, що це означає

Сьогодні після обіду на Ізюмському напрямку, що на Харківщині, зенітно-ракетний дивізіон холодноярців знищив бойовий вертоліт Ка-52 російських загарбників,

– мовиться у повідомленні.

За даними українських захисників, гелікоптер впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.