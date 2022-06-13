Вже 110 днів наші відважні захисники та захисниці нищать російських окупантів та не дають їм втілити своїх намірів із захоплення України. Ситуація на фронті дуже складна – лінія фронту скоротилася, а ворог має велику кількісну перевагу.
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Переваги ЗСУ над російськими окупантами
Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Україна не перестає просити у партнерів важку зброю, адже вона може вирішити ситуацію на фронті. Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.
Нам потрібне важке озброєння та протиповітряна оборона. Дійсно, зараз дуже складна ситуація. Росіяни переважають в озброєнні та кількості особового складу. В нас є переваги: ЗСУ неймовірно вмотивовані, ми маємо досвід, наша армія інтелектуальна, а командувачі розумні та мають цікаві тактики та стратегії. Але без зброї втілити ці переваги на полі бою складно,
– сказала Маляр.
Вона додала, що зараз партнери надають нам зброю, але її мало для того, щоб бути з окупантами бодай у паритетних умовах: їхня кількісна та вогнева перевага наразі дуже суттєва. Також усьому світові варто зрозуміти те, що російських окупантів потрібно зупинити спільними зусиллями в Україні, інакше вони спробують піти далі у Європу.
Війна Росії проти України: останні новини
- Російські окупанти не припиняють клепати безглузді фейки, стати героями яких могли б хіба що вони самі. Тепер брудна робота пропагандистів доторкнулася до полонених: вони брешуть про те, що українські матері просять не повертати їх додому. Така поведінка притаманна лише недалеким росіянам, а Україна бореться за кожного свого воїна та громадянина.
- Окупанти намагаються зміцнити свої сили та позиції, штурмові дії та обстріли продовжуються. Ворог хоче завадити перегрупуванню сил ЗСУ та окупувати нові території України.
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