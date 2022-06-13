Вже 110 днів наші відважні захисники та захисниці нищать російських окупантів та не дають їм втілити своїх намірів із захоплення України. Ситуація на фронті дуже складна – лінія фронту скоротилася, а ворог має велику кількісну перевагу.

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Переваги ЗСУ над російськими окупантами

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Україна не перестає просити у партнерів важку зброю, адже вона може вирішити ситуацію на фронті. Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Нам потрібне важке озброєння та протиповітряна оборона. Дійсно, зараз дуже складна ситуація. Росіяни переважають в озброєнні та кількості особового складу. В нас є переваги: ЗСУ неймовірно вмотивовані, ми маємо досвід, наша армія інтелектуальна, а командувачі розумні та мають цікаві тактики та стратегії. Але без зброї втілити ці переваги на полі бою складно,

– сказала Маляр.

Вона додала, що зараз партнери надають нам зброю, але її мало для того, щоб бути з окупантами бодай у паритетних умовах: їхня кількісна та вогнева перевага наразі дуже суттєва. Також усьому світові варто зрозуміти те, що російських окупантів потрібно зупинити спільними зусиллями в Україні, інакше вони спробують піти далі у Європу.

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Російські окупанти не припиняють клепати безглузді фейки, стати героями яких могли б хіба що вони самі. Тепер брудна робота пропагандистів доторкнулася до полонених: вони брешуть про те, що українські матері просять не повертати їх додому. Така поведінка притаманна лише недалеким росіянам, а Україна бореться за кожного свого воїна та громадянина.

Окупанти намагаються зміцнити свої сили та позиції, штурмові дії та обстріли продовжуються. Ворог хоче завадити перегрупуванню сил ЗСУ та окупувати нові території України.

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