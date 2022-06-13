Цинізм росіян зашкалює

Подібні меседжі підкріплюють мотивом, ніби рідні захисників України побоюються, що "їхніх синів, чоловіків заново відправлять на фронт або вони зазнають репресій".

Увага Росіяни мають суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів Донбасі, – Генштаб

А поширює ці фейки омбудсмен із "прав людини в Росії" Тетяна Москалькова. Саме вона "виводить рівень ватних фантазій на новий рівень".

У ЦПД заявили, що розбирають десятки подібних фейків та можуть констатувати: пропаганда Росії перебуває в стані інформаційного голоду.

Позитивних для росіян новин з фронту немає, а тому пропагандисти мусять вдаватися до нелогічних і безпідставних фейків. Однак ті дають слабкий ефект навіть на населення Росії, а українців такими фейками не те, що не переконаєш, вони на них навіть не реагують.

Також в Росії поширили фейк про нібито свідчення українського військового про вживання наркотиків товаришами по службі, зокрема командирами. Вигадали, що військовий начебто навіть був свідком обміну боєприпасів на наркотики.

Росія стабільно поширює фейки про українських військових

Таким чином країна-агресорка намагається стримувати негативні настрої росіян та формувати "переможний портрет". На ділі ж усе не так – до перемоги їм далеко, весь світ бачить правду та розуміє усі ці маніпуляції.

13 червня відбувся черговий обмін полоненим – додому повернулись ще 11 українських військових. У межах цього обміну вдалося звільнити голову Шевченківської ОТГ Миколаївської області Олега Пилипенка. Він перебував у ворожому полоні понад 2 місяці – з 10 березня.

До слова, Росія часто порушує міжнародні домовленості щодо полонених – з ними поводяться жорстоко. У той час, коли Україна собі не дозволяє подібного нелюдського ставлення, адже ми кардинально відрізняємось від ворога.

Водночас у самих російських військових у війні в Україні уже не витримує психіка: дивіться відео