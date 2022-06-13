Цинизм россиян зашкаливает

Подобные месседжи подкрепляют мотивом, будто родные защитников Украины опасаются, что "их сыновей, мужчин заново отправят на фронт или подвергаются репрессиям".

Внимание Россияне имеют существенные проблемы с комплектованием подразделений Донбасса, – Генштаб

А распространяет эти фейки омбудсмен по "правам человека в России" Татьяна Москалькова. Именно она "выводит уровень ватных фантазий на новый уровень".

В ЦПИ заявили, что разбирают десятки подобных фейков и могут констатировать: пропаганда России находится в состоянии информационного голода.

Положительных для россиян новостей с фронта нет, а потому пропагандисты должны прибегать к нелогичным и безосновательным фейкам. Однако те дают слабый эффект даже на население России, а украинцев такими фейками не то что не убедишь, они на них даже не реагируют.

Также в России распространили фейк о якобы свидетельстве украинского военного об употреблении наркотиков сослуживцами, в том числе командирами. Придумали, что военный вроде бы даже был свидетелем обмена боеприпасов на наркотики.

Россия стабильно распространяет фейки об украинских военных

Таким образом, страна-агрессорка пытается сдерживать негативные настроения россиян и формировать "победный портрет". На деле все не так – до победы им далеко, весь мир видит правду и понимает все эти манипуляции.

13 июня состоялся очередной обмен пленным – домой вернулись еще 11 украинских военных. В рамках этого обмена удалось уволить главу Шевченковской ОТГ Николаевской области Олега Пилипенко. Он находился во вражеском плену более 2 месяцев – с 10 марта.

К слову, Россия часто нарушает международные договоренности по поводу пленных – с ними обращаются жестоко. В то время, когда Украина себе не позволяет подобного бесчеловечного отношения, мы ведь кардинально отличаемся от врага.

В то же время, у самых российских военных в войне в Украине уже не выдерживает психика: смотрите видео