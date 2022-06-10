Глава Николаевской ОВА Ким рассказал, что переговоры продолжались очень долго. Информацию держали в секрете. Однако уже можно поделиться радостной информацией: Олега Пилипенко – главу Шевченковской общины – удалось освободить из плена.

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Ким поздравил его с возвращением домой и подчеркнул: теперь все будет хорошо.

Сегодня 11-й был обмен благодаря Координационному штабу по работе с пленными. Говорю об этом сегодня, потому что два с чем месяца был в плену наш глава ОТГ Пилипенко. Мы его вытащили, переговоры продолжались очень долго,

– говорится в сообщении.

Пилипенко исчез еще в марте 2022 года . Его жена рассказала, что он уехал развозить хлеб и не смог вернуться.

Ситуация в Николаевской области

Генштаб ВСУ 9 июня сообщил, что российские захватчики хотят завладеть Херсонщиной и Николаевом , а затем создать благоприятные условия для наступления на Одессу. Сейчас враг ведет позиционную оборону по следующим направлениям:

Николаевском;

Запорожскому;

Криворожский.

В то же время враг не оставляет попыток возобновить наступательные действия. Оккупанты, очевидно, хотят на административную границу Запорожской области.

Ким также заявил, что сейчас риск того, что Россия попытается наступать на Николаев и Запорожье. Глава ОВА подчеркнул: Николаевщина – один из двух регионов, которые сохраняют существенный выход к Черному морю.

Однако украинские герои уже достигли "некоторых успехов" в последние недели в контратаке на территории соседней Херсонщины.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают героически защищать родную землю от российских захватчиков. По состоянию на 10 июня Генштаб ВСУ сообщил о 31 900 ликвидированных российских военных. Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1409 единиц,

боевых бронированных машин – 3450 единиц,

артиллерийских систем – 712 единиц,

РСЗО – 222 единицы,

средств ПВО – 97 единиц,

самолетов – 212 единиц,

вертолетов – 178 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 единицы,

крылатых ракет – 125 единиц,

кораблей /катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2438 единиц,

специальной техники – 54 единицы.

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