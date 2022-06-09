Несмотря на то, что активных боевых действий в южных регионах российские кафиры не совершают, враг и дальше стремится захватить Николаев, тем самым создать благоприятные условия для наступления на Одессу. Об этом 9 июня на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов.

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Актуальная ситуация на Юге

По словам Громова, сейчас российские кафиры на Запорожском, Николаевском и Криворожском направлениях ведут позиционную оборону . Враг производит огненное поражение по подразделениям наших защитников и защитниц, сосредотачивая свои усилия на содержании занятых рубежей на Юге нашего государства.

Вместе с тем, отметил представитель управления Генштаба ВСУ, россияне не оставляют попыток возобновить наступательные действия по этим направлениям – вероятно, с целью выхода на административную границу Запорожской области.

Противник рассматривает дальнейшие свои действия, в случае успеха на взятии под полный контроль территорий Херсонской области, овладеть городом Николаевом и таким образом создать благоприятные условия для наступления на Одессу,

– подчеркнул Громов.

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