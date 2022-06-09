Несмотря на то, что активных боевых действий в южных регионах российские кафиры не совершают, враг и дальше стремится захватить Николаев, тем самым создать благоприятные условия для наступления на Одессу. Об этом 9 июня на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов.
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Актуальная ситуация на Юге
По словам Громова, сейчас российские кафиры на Запорожском, Николаевском и Криворожском направлениях ведут позиционную оборону . Враг производит огненное поражение по подразделениям наших защитников и защитниц, сосредотачивая свои усилия на содержании занятых рубежей на Юге нашего государства.
Вместе с тем, отметил представитель управления Генштаба ВСУ, россияне не оставляют попыток возобновить наступательные действия по этим направлениям – вероятно, с целью выхода на административную границу Запорожской области.
Противник рассматривает дальнейшие свои действия, в случае успеха на взятии под полный контроль территорий Херсонской области, овладеть городом Николаевом и таким образом создать благоприятные условия для наступления на Одессу,
– подчеркнул Громов.
Последние новости из региона: коротко
- На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне производят заминирование боеприпасами 50-х годов прошлого века . Кроме того, пытаясь остановить наступление украинских сил в регионе, кафиры строят дополнительные линии обороны и создают заграждения. На захваченных территориях Херсона враг цинично готовится праздновать "день России" .
- К северо-востоку Запорожской области враг опрокинул 30 танков Т-62 с целью поддержки своих операций. Российские кафиры хотят усилить контроль над важной трассой Т0812, пролегающей по территории Ореховского и Васильевского районов области. Вместе с тем во временно оккупированном Мелитополе россияне осуществляют подготовку к так называемому "референдуму" .
- Криворожский район Днепропетровщины и дальше страдает от вражеских обстрелов. Так, 7 июня кафиры в очередной раз устроили из "Ураганов" по Зелендодольской общине.
- 8 июня в Одессе местные жители снова слышали взрывы . Вместе с тем, официально подтвержденной информации об этом не появилось.
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