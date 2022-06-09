Россияне опрокинули 30 танков в Запорожье, чтобы усилить контроль над трассой

Многие территории россияне пытаются оккупировать. В частности, говорится о Запорожье. Там они опрокинули 30 танков. Вероятно, хотят усилить контроль над трассой. Об этом свидетельствуют данные американского Института изучения войны (ISW).

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Если россияне действительно хотят усилить контроль над трассой в Запорожье, то говорится о Т0812, пролегающем по территории Ореховского и Васильевского районов. 30 танков Т-62 перебросили туда для поддержки операций на северо-востоке Запорожья.

Кроме того, в ISW отмечают, что российская армия проводила атаки с РСЗО и разведывательные операции в Николаевской области и активизирует операции в Херсонской области в ответ на недавние украинские контратаки на этом направлении.

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