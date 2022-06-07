Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух во время телемарафона. Он подтвердил информацию, что россияне отошли от блокпостов в области.

Почти 60% региона оккупировано: Зеленский в Запорожье провел совещание и встретился с переселенцами

Россияне отвели силы на двух направлениях в Запорожье

Александр Старух говорит, что кафиры отвели войска не только из Мелитопольского района. Они также забрали часть военной силы в Васильевском районе .

Вместе с тем, Васильевка, Днепрорудное и Энергодар серьезно укреплены. Но из блокпостов россиян почему-то вывели. Может, у них ротация. Перемещение произошло в направлении Херсона,

– говорит председатель Запорожской ОВА.

Накануне мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал , что контрнаступление ВСУ по некоторым направлениям проходит очень удачно. Враг не просто терпит, а панически убегает.

"Три дня назад из всех блокпостов на территории Мелитопольского района россияне уехали. Убежали, благодаря ВСУ. И даже с территории Васильевки они переместились в Зеленый Гай из- за страха наступления наших военных ", - пояснил он.

Какая ситуация в Запорожье: последние новости

Россияне временно оккупировали часть Запорожской области. Там они запугивают представителей местных властей и издеваются над мирными жителями. Есть случаи как принудительной, так и добровольной коллаборации.

Кроме того, захватчики регулярно обстреливают населённые пункты. Так, 5 июня они ударили по Орехову и Гуляйполю. Гали из реактивных систем залпового огня. Погибла пожилая женщина. Повреждения получили 5 домов и квартира.

Оккупанты утверждают о якобы отключении украинских мобильных операторов в Запорожье . Их цель – лишить граждан возможности получать правдивую информацию.

К активным обстрелам кафиры прибегают, потому что не имеют сил для наступления. Тем временем украинские защитники продвигаются на Запорожье . Россияне 3 июня попытались приостановить их, но отступили.

В рамках рабочей поездки Владимир Зеленский посетил украинских защитников в Запорожской области . Он ознакомился с ситуацией в регионе, а также пообщался с воинами, наградил и вручил ценные подарки.

К слову, в Генштабе ВСУ рассказали , что по состоянию на прошедшие сутки, 6 июня, на Запорожском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили. Тем не менее, обстреливали из артиллерии районы населенных пунктов Богоявленка, Владимировка, Малиновка и Щербаки.

Видео по теме – план россиян разбит наголову: окружение у Северодонецка провалилось