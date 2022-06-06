Сейчас в этом направлении продолжаются бои в восточной части города. Об актуальной ситуации на фронте рассказали в оперативной сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18.00 6 июня.

Главное за сутки Вражеские корабли заставили отойти на 100 километров, РСЗО от Британии: основное за 103 день войны

Ситуация на Востоке Украины

В сообщении Генштаба говорится, что основные усилия враг сосредоточил на попытках установления полного контроля над Северодонецком и блокировании наших защитников и защитниц в районе Лисичанска.

Вооруженные Силы Украины удерживают контроль в Северодонецке, бои продолжаются в восточной части города. Вместе с тем наши воины сводят на нет старания российских оккупантов взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк.