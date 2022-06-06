Секретарь Совета национальной безопасности на обороны Алексей Данилов четко ответил на столь откровенно циничные заявления главы страны-агрессора. Об этом он эксклюзивно сказал 24 канала.

Внимание Враг мощный, ситуация опасна - Данилов о том, что сейчас происходит на Луганщине

У нас идет война. Я не знаю, к чему приводят его глаза (Путина – 24 канал) "пугалки",

– сказал Данилов.

Секретарь СНБО объяснил, что кремлевский глава предлагает, чтобы мы не получили оружие, сдались и подписали капитуляцию.

"Я категорически против таких событий и считаю, что капитуляцию должна подписывать совсем другая страна. Это моя публичная позиция. А то, что Путин может своими ракетами повреждать любой наш город, к сожалению, это факт", – добавил Данилов.

Что известно о последних угрозах Путина

Путин в интервью на одной из своих пропагандистских помоек пообещал применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносились, если Украина получит ракеты дальнего действия.

В то же время Путин заявил, что в поставках американских РСЗО Киеву "нет ничего нового", поскольку на вооружении украинской армии находятся якобы "аналогичные системы советского образца с такой же дальностью".

Российский президент также назвал это "заполнением потерь украинской боевой техники" и якобы "ничего не меняет на самом деле".

Внимание! По словам командира оперативно-тактической группировки "Север", Украине нужно противотанковое оружие дальнего действия для уничтожения российских артиллерийских установок, чтобы пехота могла выполнить возложенные на него задачи.

Полностью интервью с Даниловым: смотрите видео