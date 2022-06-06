О том, что сейчас происходит в Луганской области 24 канала, эксклюзивно сказал секретарь Совета национальной безопасности на обороны Алексей Данилов.

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По его словам, на территории Луганской области сегодня действительно проходят ожесточенные бои в районе Северодонецка и Лисичанска.

Враг мощный, у него огромное количество артиллерии, авиации и мощный боевой арсенал. И все это постоянно используются по нашим позициям.

Я неоднократно говорил, что те люди, которые "упрощают" врага и говорят, что он слаб и непутев – это идет не на пользу нам. Ситуация в целом очень опасна,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Раненых много, среди них есть и друг Данилова

Данилов также отметил, что в этом направлении каждый день, к сожалению, Украина терпит потери. Многие бойцы ранены. Он также признался, что его товарищ тоже находится в сложном состоянии с ранениями.

"Главное не потерять страну"

Ранее в одном из интервью Данилов отмечал, что "временно потерять территории – не трагедия, трагедия – потерять всю страну".

"Еще раз подчеркну, что сейчас главное не потерять страну. Если мы потеряем часть той или иной территории, мы ее обязательно вернем. Об этом говорит наш президент и наши военные. Главное не проиграть стратегически", – добавил он.

Смотрите полностью интервью с Даниловым: видео

Коротко о ситуации в Северодонецке