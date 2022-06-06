Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает 24 канал.

Важно "Трассу жизни" враг не контролирует, но обстреливает, поэтому пользуемся другими возможностями, – Гайдай

По словам президента, сейчас наблюдается угрожающая ситуация в Запорожской области и Северодонецке.

В Северодонецком направлении Украина держит ситуацию. Их больше, они более мощные, но у нас есть шанс сдержать наступление,

– подчеркнул президент.

Какие возможности имеют ВСУ на Северодонецком направлении

Украинский лидер добавил, что сейчас Северодонецк нельзя отдавать захватчикам, поскольку его деоккупация будет "даваться очень большими жертвами".

"В Северодонецке сейчас процентов 10 – 15 осталось (местных жителей – 24 канал). В Лисичанске примерно столько же. Но мы вчера ехали, людей на улицах не видно, только наши военные", – рассказал Зеленский.

Обратите внимание! 6 июня украинские спасатели показали, как эвакуируют людей из Лисичанска. Для этого пришлось привлечь бронированный автомобиль. Как рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, из Лисичанска удалось эвакуировать 66 человек, в том числе шестерых детей.

Ранее Гайдай заявлял, что ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян. По словам главы Луганской ОВА, украинские военные способны выбить оккупантов из Северодонецка. Однако город не имеет важного стратегического значения.

ВСУ отбросили россиян из города

Несмотря на то, что российские войска продолжают перекидывать технику и войска в район Северодонецк – Лисичанск, украинские войска провели успешное контрнаступление в Северодонецке за последние 48 часов и отбросили российские войска в восточные окрестности города и с южных населенных пунктов.

Как заявили в американском Институте изучения войны (ISW), способность украинских войск успешно контратаковать Северодонецк, приоритетный район для Кремля, также свидетельствует о снижении боевой мощи российских войск в Украине.

Коротко о ситуации в Северодонецке

россияне контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней ВСУ вытеснили российских оккупантов из города, поэтому Северодонецк буквально поделен пополам;

враг потерял огромное количество личного состава, в плену 8 россиян;

все резервы русской армии направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут.