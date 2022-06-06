Украинские воины будут защищать "трассу жизни" столько, сколько нужно.
Об этом в эфире канала "Рада" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает 24 канал.
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По его словам, трассу Лисичанск – Бахмут давно не используют для поставки гуманитарной помощи или эвакуации мирного населения. Гайдай подчеркнул, что в настоящее время используются другие возможности для снабжения гуммопомощи и эвакуации людей из Лисичанска.
Глава Луганской ОВА заверил, что "трасса жизни" не контролируется россиянами, но полностью простреливается войсками агрессора.
Гайдай сообщил, что Россия подтянула большое количество резервов: речь идет о технике и личном составе. Он добавил, что только время покажет, удастся ли операция россиян взять трассу Лисичанск – Бахмут под контроль.
Глава Луганской ОВ заявил, что украинские силы знают о количестве средств россиян и планах врага. Он подчеркнул, что наши воины будут защищать этот участок столько, сколько нужно.
Сколько человек находится в Северодонецке и Лисичанске
- Сергей Гайдай сообщил, что в Северодонецке до сих пор находится около 15 тысяч мирных людей, выезд которых невозможен. Он рассказал, что город обстреливается, и на его территории ведутся бои.
- По мнению главы Луганской ОВА, единственный шанс для эвакуации это "режим тишины". Но Гайдай сомневается, будет ли Россия соблюдать "режим тишины", ведь раньше кафиры обстреливали эвакуационные автобусы.
- Что касается Лисичанска, то там также находятся более 15 тысяч человек. Сообщается, что их удается вывозить, однако в Луганской ОВ пытаются сделать это "тихо".
Почему Россия хочет захватить трассу Лисичанск – Бахмут
В мае Сергей Гайдай сообщил, что российские военные оккупировали 95% территории Луганской области. По его словам, враг хочет захватить трассу Лисичанск – Бахмут , чтобы отрезать Луганщину от других регионов Украины.
Глава Луганской ОВА информировал, что российское командование получило задание до 10 июня либо захватить полностью Северодонецк, либо перерезать трассу Лисичанск – Бахмут и взять ее под свой контроль.
Кстати На Луганщине уже не один и не два своих "Мариуполя", – Гайдай об уничтоженных городах
В конце мая вооруженным силам России удалось частично прорвать оборону ВСУ в Северодонецке, где с тех пор на территории города идут ожесточенные бои.
5 июня британская разведка сообщала, что Вооруженные Силы Украины совершили удачное контрнаступление в Северодонецке .
Также, по данным Сергея Гайдая, украинским воинам удалось зачистить половину города от захватчиков . По предварительной информации, россияне контролируют половину города .