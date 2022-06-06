Українські воїни боронитимуть "трасу життя" стільки, скільки потрібно.
Про це в ефірі каналу "Рада" розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє 24 канал.
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За його словами, трасу Лисичанськ – Бахмут давно не використовують для постачання гуманітарної допомоги чи евакуації мирного населення. Гайдай наголосив, що наразі використовуються інші можливості для постачання гумдопомоги та здійснення евакуації людей з Лисичанська.
Очільник Луганської ОВА запевнив, що "траса життя" не контролюється росіянами, але повністю прострілюється військами агресора.
Гайдай повідомив, що Росія підтягнула велику кількість резервів: йдеться про техніку та особовий склад. Він додав, що тільки час покаже, чи вдасться операція росіян, щоб взяти трасу Лисичанськ – Бахмут під контроль.
Глава Луганської ОВА заявив, що українські сили знають про кількість засобів росіян і плани ворога. Він наголосив, що наші воїни будуть боронити цю ділянку стільки, скільки потрібно.
Скільки людей перебуває у Сєвєродонецьку та Лисичанську
- Сергій Гайдай повідомив, що у Сєвєродонецьку досі перебуває близько 15 тисяч мирних людей, виїзд яких неможливий. Він розповів, що місто обстрілюється і на його території ведуться бої.
- На думку очільника Луганської ОВА, єдиний шанс для евакуації це "режим тиші". Та Гайдай має сумнів, чи Росія дотримуватиметься "режиму тиші", адже раніше окупанти обстрілювали евакуаційні автобуси.
- Щодо Лисичанська, то там також перебуває понад 15 тисяч людей. Повідомляється, що їх вдається вивозити, однак в Луганській ОВА намагаються зробити це "тихо".
Чому Росія хоче захопити трасу Лисичанськ – Бахмут
У травні Сергій Гайдай інформував, що російські військові окупували 95% території Луганської області. За його словами, ворог хоче захопити трасу Лисичанськ – Бахмут, щоб "відрізати" Луганщину від інших регіонів України.
Очільник Луганської ОВА інформував, що російське командування отримало завдання до 10 червня або захопити повністю Сєвєродонецьк, або перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут і взяти її під свій контроль.
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Наприкінці травня збройним силам Росії вдалося частково прорвали оборону ЗСУ у Сєвєродонецьку, де відтоді на території міста точаться запеклі бої.
5 червня британська розвідка повідомляла, що Збройні Сили України здійснили вдалий контрнаступ у Сєвєродонецьку.
Також, за даними Сергія Гайдая, українським воїнам вдалося зачистити від загарбників половину міста. За попередньою інформацією, росіяни контролюють половину міста.
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