Росіяни намагаються оточити українські сили

Відповідну інформацію 6 червня оприлюднила розвідка Міністерства оборони Великої Британії. У розвідці розповіли про ситуацію на Донбасі.

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Повідомляється, що тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Також російські війська продовжують наступати на Слов'янськ, намагаючись оточити українські сили.

Яка ситуація на Донбасі

Збройні сили Росії, за попередніми даними, окупували 95% території Луганської області. Наразі війська агресора зосередили сили на захопленні Сєвєродонецька.

Після того, як окупанти наприкінці травня частково прорвали оборону ЗСУ, у Сєвєродонецьку точаться запеклі бої. За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, Росія хоче захопити місто до 10 червня.

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5 червня британська розвідка повідомляла, що Збройні Сили України здійснили вдалий контрнаступ у Сєвєродонецьку. Також Сергій Гайдай заявляв, що ЗСУ зачистили половину міста від загарбників.

Глава Луганської ОВА інформував, що росіяни контролюють половину міста.

На Донеччині, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни здійснюють наступ на декількох напрямках. Зокрема, ворог наступає на Слов'янському та Лиманському напрямках. Ворог веде наступ за підтримки артилерії.

Повідомлялося, що збройні сили Росії застосували штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового.

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Разом з тим, українські захисники та захисниці намагаються стримувати російських загарбників. Тільки протягом 5 червня Збройні Сили України відбили 7 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.

Унаслідок вдалих дій наших воїнів вдалося знищити:

4 танки;

3 артилерійських системи;

8 бойових броньованих машин;

3 одиниці автомобільної техніки.

Також підрозділи протиповітряної оборони збили російський бойовий вертоліт Ка-52 та ворожий безпілотник.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео