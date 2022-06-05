Відповідні дані оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії. Успішна контратака відбулась протягом останніх 24 годин.

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У Сєвєродонецьку росіяни сконцентрували максимальну потужність

Британська розвідка зазначає, що Сєвєродонецьк – "спірне" місто. Певного успіху тут російські війська досягли через максимальне зосередження бойових підрозділів. Такою тут у росіян – велика вогнева потужність.

До складу окупантів входять мобілізовані з квазіреспублік

Разом з тим, зазначили у розвідці, до складу окупаційних військ у цьому регіонів входять мобілізовані з республіки луганських бойовиків. У цих "вояків" – погана зброя і захист та низький професійний рівень, якщо порівнювати з представниками російської армії.

Держава-агресорка вже не вперше використовує погано оснащені сили для розчистки міст. Ця тактика була застосована в Сирії і тоді росіяни посилали вперед корпуси сирійської армії.

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В Інституті вивчення війни відзначили

В Інституті вивчення війни зауважили, що українські військові успішно діють в Луганській області. Зокрема, вдалими є військові рішення щодо Сєвєродонецька. Українським бійцям вдається гальмувати противника та максимально затримувати його наступ.

Яка ситуація на фронті на Сході: дані Генштабу

Українські військові підтвердили, що росіяни докладають зусиль, аби взяти в оточення наші сили в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Наразі вороги контролюють східну частину Сєвєродонецька.

Також загарбники хочуть наступати в напрямку Миколаївка – Ниркове, аби здобути панівні висоти.

На Лиманському напрямі окупанти просуваються у бік Святогірська, а на Слов'янському напрямку загарбники завершили перегрупування.

На Бахмутському напрямі раніше зазнали великих втрат, отож сюди перекидають додаткову техніку.

Також Генштаб спростував фейки російської пропаганди. Окупанти запевняли, що "контрнаступ українців в Сєвєродонецьку" провалився і, мовляв, українці відійшли аж до Лисичанська.

У Генштабі зауважили, що в контрнаступ у місті не йшли, там досі тривають вуличні бої. Українські оборонці завдають великих втрат силам противника.

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