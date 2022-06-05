За даними Генштабу ЗСУ лише за минулу добу вдалося ліквідувати 100 окупантів. Однак зазначають, що кількість орієнтовна, оскільки підрахунок ускладнюють активні бойові дії.
Станом на 102-ий день повномасштабної війни українські воїни ліквідували вже близько 31 150 окупантів. Також російські загарбники втратили чимало техніки.
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
За даними Генштабу ЗСУ лише за минулу добу вдалося ліквідувати 100 окупантів. Однак зазначають, що кількість орієнтовна, оскільки підрахунок ускладнюють активні бойові дії.