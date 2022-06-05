Новий день робить нас на крок ближчим до перемоги. Про головні події 102-го дня повномасштабної війни читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Резніков закликав Євросоюз створити трастовий фонд для України

06:27 Над Миколаївською областю екіпажі українських коріблів успішно збили 2 крилаті ракети. У ворожі об'єкти моряки поцілили з допомогою переносних зенітних ракетних комплексів.

06:20 В Інституті вивчення війни кажуть, що українці успішно стримують наступ російських військ на Донбасі. Зокрема, ЗСУ ефективно діють і в Сєвєродонецьку.

06:10 Вибухи чули і жителі Київщини, а також самої столиці. У кількох районах повідомили про стовпи диму.

05:10 Вже вдруге за ніч українці почули масову повітряну тривогу. Жителі Одещини повідомили про вибухи.

03:31 Росіяни 4 червня масовано обстріляли населені пункти на Сході. Радник голови ОП Олексій Арестович вважає, що окупанти "вперлись" та намагаються перебити постачання української армії. Саме тому вороги і цілять по ключових вузлах.

02:38 Пані посол США Бріджит Брінк відвідала знищену росіянами Бородянку під Києвом. Разом з дипломаткою у місто приїхала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

01:35 CNN пише, що США, Велика Британія та Євросоюз обговорюють умови припинення війни в Україні. До переговорів лідерів спонукає переспектива затягування конфлікту – коли жодна сторона не може повідомити про перемогу. Такі зустрічі, за інформацією ЗМІ, вже відбувались кілька разів протягом останніх тижнів.

00:57 Росія масово обстріляла Донецьк, аби звинуватити в цьому українських військових. Загарбники атакували місто зі сторони Макіїівки. Снаряди потрапили в школи та приватні будинки. Є загиблі та поранені, їхня точна кількість – невідома.

00:03 Протягом 4 червня українській ППО вдалось збити багато ворожих цілей. Окупанти позбулись щонайменше по 1 вертольоту та літаку, а також українські військові поцілили по кількох крилатих ракетах та безпілотниках.