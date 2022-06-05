Резніков закликав ЄС створити трастовий фонд для України
З таким закликом до Євросоюзу звернувся міністр оборони України Олексій Резніков. Про це він заявив під час Міжнародного безпекового форуму GLOBSEC-2022.
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Так, Резніков наголосив, що наступним кроком надання допомоги Україні від ЄС могло б бути створення відповідного трастового фонду.
Є держави, наприклад Люксембург, які готові допомагати Україні. Але не можуть, бо не мають озброєння, яке нам потрібне. Хорошим рішенням було б створити трастовий фонд в Європі, і це може бути наступним кроком,
– зазначив очільник Міноборони.
Зеленський ініціював створення платформи United24
17 травня президент України підписав указ про створення спеціальної платформи United24. Це національний бренд України, який має об'єднувати міжнародних партнерів і благодійників, що хочуть допомогти нашій країні.
Тепер на сайті бренду люди з усього світу можуть жертвувати гроші для підтримки України у війні проти Росії. Усі благодійники можуть обрати конкретний проєкт для передачі коштів.
Презентація платформи United24 у США та продаж вишиванки Зеленського
4 червня Володимир Зеленський виступив на презентації платформи United24 у Вашингтоні. Очільник нашої держави закликав весь світ долучатися, адже російська армія в Україні залишає після себе руїни, а люди повинні мати, куди повертатися вже сьогодні. Для цього й була створена платформа.
В межах презентації програми United 24, яка відбулася 3 червня, проходив благодійний аукціон на території Українського Дому у Вашингтоні. Одним із лотів була вишита сорочка президента України. Її було продано за 100 тисяч доларів. Покупцем лоту з вишиванкою Володимира Зеленського стала американська юридична компанія Asters USA.
Крім того, під час аукціону було продано футболки з підписами Артема Довбика та Андрія Ярмоленка. А також кухоль у вигляді півника, подібний до того, що вцілів у Бородянці на кухонній шафці в будинку, зруйнованому російськими бомбами. Розіграли й інші лоти, наприклад, прапор України з підписом президента Зеленського; вино яке вціліло у сховищах; поштові марки з цитатою українських військових на острові Зміїний.
Всі кошти із продажу лотів підуть на платформу United 24.
До теми – Зеленський виступив на презентації платформи United24 у Вашингтоні: дивіться відео