Вишиванку Зеленського продали за 100 тисяч доларів
Покупцем лоту з вишиванкою Володимира Зеленського стала американська юридична компанія Asters USA. Благодійний аукціон відбувся 3 червня в межах презентації програми United 24 на території Українського Дому у Вашингтоні.
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Під час благодійного аукціону, окрім вишитої сорочки українського президента, були продані футболки із підписами Артема Довбика та Андрія Ярмоленка. В них вони змагалися під час виграшного матчу української збірної проти збірної Шотландії, який проходив 1 червня.
Також на аукціоні купили кухоль у вигляді півника, подібний до того, що вцілів у Бородянці на кухонній шафці в будинку, зруйнованому російськими бомбами.
Один із лотів – кухоль у вигляді півника / Фото VOA
Футболку Ярмоленка та півника придбали американські українці Ганя Черняк та Ігор Самокіш.
Обидва лоти коштували нам 1 700 доларів. Гроші підуть на United 24… Ми у будь-якому разі планували продовжувати робити пожертви, але авжеж, цікавіше, якщо за це отримуєш якийсь лот. Тож, ми дуже задоволені,
– розповіли вони.
Крім того, були розіграні:
- прапор України із підписом президента Зеленського;
- вино яке вціліло у сховищах, зруйнованих російськими обстрілами;
- поштові марки із цитатою українських військових на острові Зміїний;
- інші лоти.
Зеленський виступив на презентації платформи United24 у США
4 червня президент України Володимир Зеленський виступив на презентації платформи United24 у Вашингтоні. Очільник нашої держави розповів Вашингтону, що після російської армії в Україні залишаються руїни. Однак люди повинні мати, куди повертатися вже сьогодні. Саме тому він ініціював створення спеціальної платформи.
Він додав, що завдяки внескам, імена благодійників назавжди залишаться в історії України. Тож Володимир Зеленський закликав увесь світ долучатися.
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