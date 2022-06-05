Вишиванку Зеленського продали за 100 тисяч доларів

Покупцем лоту з вишиванкою Володимира Зеленського стала американська юридична компанія Asters USA. Благодійний аукціон відбувся 3 червня в межах презентації програми United 24 на території Українського Дому у Вашингтоні.

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Під час благодійного аукціону, окрім вишитої сорочки українського президента, були продані футболки із підписами Артема Довбика та Андрія Ярмоленка. В них вони змагалися під час виграшного матчу української збірної проти збірної Шотландії, який проходив 1 червня.

Також на аукціоні купили кухоль у вигляді півника, подібний до того, що вцілів у Бородянці на кухонній шафці в будинку, зруйнованому російськими бомбами.



Один із лотів – кухоль у вигляді півника / Фото VOA

Футболку Ярмоленка та півника придбали американські українці Ганя Черняк та Ігор Самокіш.

Обидва лоти коштували нам 1 700 доларів. Гроші підуть на United 24… Ми у будь-якому разі планували продовжувати робити пожертви, але авжеж, цікавіше, якщо за це отримуєш якийсь лот. Тож, ми дуже задоволені,

– розповіли вони.

Крім того, були розіграні:

прапор України із підписом президента Зеленського;

вино яке вціліло у сховищах, зруйнованих російськими обстрілами;

поштові марки із цитатою українських військових на острові Зміїний;

інші лоти.

Довідка: UNITED 24 – це національний бренд України, який має об'єднувати міжнародних партнерів та благодійників, що хочуть допомогти нашій країні. Указ про створення такої платформи підписав Зеленський. Тепер на сайті бренду люди з усього світу можуть жертвувати гроші для підтримки України у війні проти Росії. Усі благодійники можуть обрати конкретний проєкт для передачі коштів.

Зеленський виступив на презентації платформи United24 у США

4 червня президент України Володимир Зеленський виступив на презентації платформи United24 у Вашингтоні. Очільник нашої держави розповів Вашингтону, що після російської армії в Україні залишаються руїни. Однак люди повинні мати, куди повертатися вже сьогодні. Саме тому він ініціював створення спеціальної платформи.

Він додав, що завдяки внескам, імена благодійників назавжди залишаться в історії України. Тож Володимир Зеленський закликав увесь світ долучатися.

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