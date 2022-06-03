Про головні події 101-го дня повномасштабної війни читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Повітряні сили здійснили понад 1000 атак, ППО збила 4 ракети: основне за 100 день війни

05:58 Михайло Подоляк заявив, що як тільки Україна отримає необхідну кількість зброї від партнерів, хід війни зміниться. Адже тоді ЗСУ підуть в інтенсивний контрнаступ і в росіян не залишиться жодних шансів.

05:34 Під час нічної повітряної тривоги мешканці Одеси почули звуки вибухів. Гучно було вже через 20 хвилин після того, як увімкнули сирени. Офіційної інформації про те, що саме трапилося, наразі немає.

05:03 Представник України в ООН Сергій Дворник заявив, що фінальним акордом війни має стати трибунал для президента Росії Володимира Путіна та інших чиновників держави-агресорки. Дипломат наголосив, що за 100 днів бойових дій всім стало зрозуміло, що війна завершиться поразкою Москви.

04:44 Дмитро Кулеба заявив, що Україна могла б відновити торговий шлях з Одеського порту, щоб експортувати заблоковане зерно. Однак цим може скористатися російська армія й напасти на Одесу. Вирішення проблеми шукають разом з ООН та партнерами.

03:07 Спротив українців на тимчасово окупованих територіях Півдня такий потужний, що окупаційна "влада" побоюється за власне життя. Гауляйтерам доводиться пересуватися з великою кількістю охорони, в бронежилетах та у броньованих машинах.

За добу на цьому напрямку наші воїни знищили:

19 загарбників,

гаубицю "Мста-Б",

4 крилаті ракети,

3 самохідні гармати "Гіацинт-С",

склад боєприпасів.

03:02 За минулу добу Повітряні сили ЗСУ тричі атакували російських окупантів на Херсонщині. Нашим воїнам вдалося знищити 19 російських військових, завдавши удару по їхньому скупченні під Іванівкою та в районах Солдатського і Давидового Броду.

00:57 В Одесі під час повітряної тривоги кілька місцевих мешканців влаштували феєрверк. Цих невдалих жартівників вже затримали патрульні поліцейські.

00:15 За 100 днів війни українське ударна авіація здійснила понад тисячу авіанальотів по ворожих колонах, скупченню техніки та особового складу і логістичних центрах. Наші штурмовики та бомбардувальники знищили сотні одиниць техніки, переправи, пункти постачання пально-мастильних матеріалів, живу силу та інші важливі об'єкти.

00:01 Олексій Арестович повідомив, що на Херсонщині Збройні Сили України просунулися на 8 кілометрів. Окупанти намагаються вибити їх з позицій, але марно. В області тривають активні бойові дії.