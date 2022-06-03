ЗСУ завдають втрат противнику на всіх напрямках і не поступаються без бою ні одним сантиметром української землі. Про головні події 3 червня читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Робили неможливе, – пілот розкрив подробиці про секретну евакуацію поранених з "Азовсталі"

05:23 Росія спрямувала сили на захоплення Сєвєродонецька, що на Луганщині. Проте існує ймовірність, що після цього наступу росіяни не матимуть сили для захоплення Донеччини.

04:30 Представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер вкрай різко висловився про дії росіян в Україні. Він наголосив, що вони не лише вчиняють масштабні звірства, а й наче прийшли з минулого і використовують середньовічні тактики війни.

01:46 У Чорному морі перебувають 5 великих десантних кораблів російських окупантів. Окрім цього, наші захисники зафіксували ще 2 ракетні судна, які можуть загрожувати обстрілами українських міст.

01:35 Миколаїв атакували тричі за минулу добу, 2 червня. Мирне населення обстрілювали з різних видів зброї. Ввечері влучили в склади, пожежу там вже загасили. Одна людина загинула, ще одна поранена.

01:33 В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що ситуація на лінії зіткнення південного фронту – динамічна та напружена. Бійці ЗСУ успішно нищать російських загарбників на Півдні. Попри це, окупанти продовжують підтягувати додаткову техніку.

00:02 Президент Володимир Зеленський у зверненні розповів, що США на різних рівнях підтвердили надання нашій державі сучасних ракетних систем залпового вогню. Він підкреслив, що ця американська зброя справді допоможе рятувати життя наших людей і захищати українську землю.